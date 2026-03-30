Трамп сделал срочное заявление по Кубе

Трамп: Куба станет следующей уже через короткое время
Colinmthompson/Shutterstock/FOTODOM

Куба cтанет «следующей» для США уже через короткий промежуток времени. Об этом журналистам заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Они (кубинцы. — «Газета.Ru») будут следующими уже через короткое время», — сказал он.

Трамп неоднократно предсказывал крах властей Кубы и заявлял, что США хотят ускорить смену режима на острове. Так, 27 марта он сказал, что Куба станет следующей целью Соединенных Штатов.

22 марта заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио сообщил, что вооруженные силы республики ведут подготовку на случай возможной агрессии со стороны Вашингтона. По его словам, Гавана «была бы наивной», если бы не начала подготовку военных, глядя на то, что происходит в мире.

20 марта пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Кубой, обсуждая возможные варианты помощи республике на фоне топливного кризиса.

Ранее Трамп назвал «честью» захват Кубы.

 
