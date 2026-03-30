Бастрыкин дал поручение из-за конфликта со стрельбой в Курской области

Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение завести уголовное дело после конфликта подростков со стрельбой в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправном поведении несовершеннолетнего в Курской области», — говорится в сообщении.

В нем сказано, что руководитель СУ СК России по Курской области Андрей Гусев должен возбудить уголовное дело и представить доклад.

Как отметили в пресс-службе, в городе Железногорске 14-летний подросток, состоящий на профилактическом учете, во время конфликта со сверстником совершил выстрел ему в ногу из пневматического пистолета.

Там также заявили, что по данному факту следственными органами СК России по региону осуществляется процессуальная проверка.

До этого в Уфе компания подростков устроила массовую драку и стрельбу возле торгового центра. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта возле торгового центра.

Ранее в Петербурге два подростка открыли стрельбу на детской площадке.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!