В США мужчина «захватил» пассажирский самолет

В США самолет экстренно сел, после того как пассажир заявил о бомбе

В США рейс Frontier Airlines из города Колумбус вынужденно сел в международном аэропорту Атланты после того, как пилоты сообщили о возможном захвате самолета, пишет The Times Now.

В статье уточняется, что во время полета экипаж F9-2539 объявил тревогу четвертого (высшего) уровня. Этот сигнал говорит о недисциплинированном поведении пассажиров. После этого самолет Airbus A320 благополучно сел и был направлен на удаленную рулежную дорожку, где его окружили экстренные службы.

Позднее стало известно, что пассажир в передней части самолета угрожал другому человек и утверждал, что на борту находится бомба. Воздушное судно оставалось на земле почти два часа, прежде чем группа спецназа поднялась на борт и вывела пассажира. Инцидент не сказался на работе аэропорта.

Осенью 2024 года в США мужчина ранил троих человек, пытаясь прорваться в кабину пилотов, чтобы лететь в Эстонию. 34-летний Джастин Сеймур сумел проникнуть в аэропорт Миссулы, штат Монтана, нарушив правила безопасности, и побежал к выходам на посадку. В это время у терминала находился самолет Alaska Airlines, который только что приземлился. На борту самолета мужчина ранил двух бортпроводников, которые пытались задержать его. Одному из членов экипажа мужчина придавил пальцы дверью. Когда правоохранительные органы задержали Сеймура, он кричал, что ему необходимо лететь в Эстонию.

Ранее попытка захвата эстонскими военными идущего в порт РФ танкера попала на видео.