Россиянам рассказали о новых правилах учета доходов при выдаче кредитов

Эксперт Хоменко: банки не будут учитывать переводы от друзей при выдаче кредита

Российские банки при оценке платежеспособности потенциального заемщика больше не будут учитывать переводы от родственников и друзей. Об этом ТАСС рассказала профессор кафедры банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Хоменко.

Она отметила, что банки с 1 апреля будут оценивать платежеспособность заемщика и размер кредита только по официально подтвержденным доходам и не будут принимать во внимание доходы, которые он не может документально подтвердить. Поэтому нерегулярные переводы от родственников и друзей нельзя отнести к постоянному систематическому доходу, и они не могут быть признаны банком в качестве источника подтверждения платежеспособности заемщика.

Кроме того, новое правило не позволит подтверждать свой доход так называемой серой зарплатой.

24 марта депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что снижение предельного размера переплаты по микрозаймам с 130 до 100% от суммы долга положительно отразится как на заемщиках, так и на рынке.

