Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россиянам рассказали о новых правилах учета доходов при выдаче кредитов

Эксперт Хоменко: банки не будут учитывать переводы от друзей при выдаче кредита
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Российские банки при оценке платежеспособности потенциального заемщика больше не будут учитывать переводы от родственников и друзей. Об этом ТАСС рассказала профессор кафедры банковского права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Елена Хоменко.

Она отметила, что банки с 1 апреля будут оценивать платежеспособность заемщика и размер кредита только по официально подтвержденным доходам и не будут принимать во внимание доходы, которые он не может документально подтвердить. Поэтому нерегулярные переводы от родственников и друзей нельзя отнести к постоянному систематическому доходу, и они не могут быть признаны банком в качестве источника подтверждения платежеспособности заемщика.

Кроме того, новое правило не позволит подтверждать свой доход так называемой серой зарплатой.

24 марта депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что снижение предельного размера переплаты по микрозаймам с 130 до 100% от суммы долга положительно отразится как на заемщиках, так и на рынке.

Ранее россиянам рассказали, выгодно ли сейчас брать кредит.

 
Теперь вы знаете
Как правильно торговаться и сбить цену на что угодно — от помидоров до квартиры. 10 советов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
