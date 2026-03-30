Задержанных из-за «неудачной» поездки в McDonald's россиянок удерживают под стражей в США

Задержанные в США две россиянки находятся под стражей уже более двух месяцев

Две гражданки России, которые в январе были задержаны якобы за въезд на территорию военной базы Кэмп-Пендлтон в американском штате Калифорния, уже более двух месяцев находятся под стражей в иммиграционном центре временного содержания в районе Отай-Месса в городе Сан-Диего. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные базы Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США.

Согласно им, в графе статус у россиянок указано «находятся под стражей у ICE».

26 января в группе «Русские в Лос-Анджелесе» в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщалось, что в Калифорнии задержали двух россиянок Кристину и Наталью, которые случайно заехали на военную базу Кэмп-Пендлтон, когда искали ресторан сети быстрого питания McDonald's.

Девушки ехали в Сан-Диего и решили посетить ближайший McDonald's, чтобы перекусить, однако навигатор привел их на территорию военной базы морской пехоты. Неравнодушные люди уже организовали сбор средств, чтобы оказать девушкам юридическую помощь. В Соединенных Штатах не первый раз задерживают граждан РФ на военных объектах. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США начали задерживать россиян за «похищение» собственных детей.