Украинцы пришли в недоумение из-за размещенной на поезде карте Польши со Львовом и Ровно

Украинские пользователи Сети картой Польши, где города Львов, Ровно и Луцк расположены в ее составе. Об этом в своем фейсбуке пользователь Александр Комяхов, прикрепив к посту соответствующее изображение.

Как отмечается, поезд заметили в день приезда в Польшу президента Украины Владимира Зеленского.

Сообщается, что состав курсирует по маршруту Жешув — Пшемысль.

Уточняется, что на поезде изображена карта Польши в границах до сентября 1939 года.

Один из пользователей Сети призывает сделать ответ на это и оформить украинский поезд с польскими городами Жешув, Перемышль и Люблин.