На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
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Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии». Об этом она сообщила в своем инстаграме, добавив к посту соответствующую видеозапись.
Сообщается, что инцидент произошел тогда, когда она шла с дочерью по парковке в поисках своего автомобиля.
В ролике видно, как позади них ехал белый авто. При этом Легковушка сигнализировала,требуя уступить дорогу.
По словам Храмцовой, после этого авто задел ее. Из -за касания у машины сложилось боковое зеркало заднего вида.
По утверждению Храмцовой, затем водитель вышел из авто, произнес оскорбления и угрозы в адрес девушки.