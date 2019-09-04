На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса «Краса Росгвардии». Об этом она сообщила в своем инстаграме, добавив к посту соответствующую видеозапись.

Сообщается, что инцидент произошел тогда, когда она шла с дочерью по парковке в поисках своего автомобиля.

В ролике видно, как позади них ехал белый авто. При этом Легковушка сигнализировала,требуя уступить дорогу.

По словам Храмцовой, после этого авто задел ее. Из -за касания у машины сложилось боковое зеркало заднего вида.

По утверждению Храмцовой, затем водитель вышел из авто, произнес оскорбления и угрозы в адрес девушки.