Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах отменили и задержали свыше 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Расписания».

По данным на 23.34 по мск., в московском Внуково задержано восемь рейсов и четыре отменено.

В это же время, в Домодедово задержано 16 рейсов и 18 отменено.

Кроме того, в Шереметьево задержано шесть рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский.

Ранее сообщалось, что три самолета совершили срочную посадку в Волгограде.