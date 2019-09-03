Более 50 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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В столичных аэропортах отменили и задержали свыше 50 рейсов. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс. Расписания».
По данным на 23.34 по мск., в московском Внуково задержано восемь рейсов и четыре отменено.
В это же время, в Домодедово задержано 16 рейсов и 18 отменено.
Кроме того, в Шереметьево задержано шесть рейсов.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский.
Ранее сообщалось, что три самолета совершили срочную посадку в Волгограде.