Южная Осетия обвинила Грузию в беспрецедентном обострении ситуации на границе

Глава пресс-службы Комитета государственной безопасности Южной Осетии Екатерина Бязрова заявила, что агрессивные действия грузинской стороны привели к небывалому с 2008 года обострению ситуации. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, у Южной Осетии есть неопровержимые доказательства, свидетельствующие об агрессии силовиков Грузии. Они привели к обострению и эскалации отношений на границе между странами.

«Внезапно в результате применения грузинской стороной средств радиоэлектронной борьбы квадрокоптер перестал реагировать на команды, подаваемые с пульта управления», — рассказала Бязрова.

Она добавила, что затем летательный аппарат был уничтожен грузинской стороной.

Ранее Служба государственной безопасности Абхазии заявила, что грузинская сторона не реагирует на предложения по установлению государственной границы.