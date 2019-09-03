Мать утонувшей россиянки в Турции рассказала о гибели дочери

Мать пятилетней россиянки, которая 3 сентября утонула в бассейне в Турции, рассказала о том, как погибла ее дочь. Об этом он сообщила РЕН ТВ.

По словам женщины, никто не видел, как тонула пятилетняя девочка, так как в это время мужчины играли в бассейне в волейбол, а спасателей просто не было. Она отметила, что дочь пошла купаться без спасательного круга и пропала из виду на пару мину. После этого ее пошли искать.

«Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел», — добавила мать.

Женщина утверждает, что картину случившегося будет трудно восстановить, так как в отеле, в котором они были, нет камер наблюдения.

Ранее посольство РФ заявило о новой смерти искупавшейся в бассейне Турции россиянки.