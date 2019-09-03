Суд приговорил к 2 годам толкнувшего Росгвардейца участника несанкционированной акции
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Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Данилу Беглеца, обвиняемого в том, что он толкнул Росгвардейца, сообщает РИА «Новости».
К уголовной ответственности он привлекается впервые, у него его иждивении находятся гражданская супруга и двое малолетних детей.
Дело Беглеца рассматривалось в особом порядке по его собственной просьбе и при полном признании вины.
Ранее в Москве вынесли первый приговор участнику несанкционированной акции 27 июля.