Суд приговорил к 2 годам толкнувшего Росгвардейца участника несанкционированной акции

Тверской суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Данилу Беглеца, обвиняемого в том, что он толкнул Росгвардейца, сообщает РИА «Новости».

К уголовной ответственности он привлекается впервые, у него его иждивении находятся гражданская супруга и двое малолетних детей.

Дело Беглеца рассматривалось в особом порядке по его собственной просьбе и при полном признании вины.

Ранее в Москве вынесли первый приговор участнику несанкционированной акции 27 июля.