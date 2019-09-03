Пьяный житель Башкирии выстрелил в голову сыну
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Нетрезвый житель Башкирии выстрелил в голову своему сыну, сообщает РЕН.
Как сообщается, 69-летний мужчина в очередной раз повздорил со своим 44-летним сыном, который высказал отцу недовольство в отношении его пристрастия к алкоголю.
В ходе конфликта мужчина ударил отца по лицу, а тот в ответ дождался, пока его сын заснет, достал пистолет, разбудил его и выстрелил ему в голову.
Пуля угодила прямо в лоб, мужчина скончался.
По факту инцидента возбуждено дело об убийстве.