Пьяный житель Башкирии выстрелил в голову сыну

Нетрезвый житель Башкирии выстрелил в голову своему сыну, сообщает РЕН.

Как сообщается, 69-летний мужчина в очередной раз повздорил со своим 44-летним сыном, который высказал отцу недовольство в отношении его пристрастия к алкоголю.

В ходе конфликта мужчина ударил отца по лицу, а тот в ответ дождался, пока его сын заснет, достал пистолет, разбудил его и выстрелил ему в голову.

Пуля угодила прямо в лоб, мужчина скончался.

По факту инцидента возбуждено дело об убийстве.