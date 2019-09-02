Россиянам пообещали «еврозиму» с ледяными дождями

Зима в 2019-2020 году в России будет теплой, рассказал радиостанции «Говорит Москва» синоптик центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, россиянам стоит ждать от зимы слякоть, влажную погоду и холодные дожди. Синоптик подчеркнул, что зима в ее понимании придет в страну ближе к Новому году.

«Очень длинные периоды... сырой погоды, слякотной, с характерными гололедными явлениями, околонулевой температурой», — добавил Тишковец.

Он отметил, что предстоящая зима не будет похожа на русскую зиму, а больше на европейский вариант.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в Москве в понедельник ожидается до +25°С.