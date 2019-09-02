Власти острова Святой Елены открыли вакансию двойника Наполеона

Власти острова Святой Елены открыли вакансию двойника французского императора Наполеона Бонапарта, который будет представлять регион на серии мероприятий, посвященных 200-летию со дня его смерти. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию острова.

Отмечается, что кандидат на роль Наполеона должен иметь представительную внешность и уметь общаться с политиками высокого ранга.

Уточняется, что работа для двойника императора временная. Ему предстоит участвовать в мероприятиях на протяжении трех лет.

Ранее сообщалось, что немецкий город заплатит за доказательство его «несуществования» $1,1 млн.