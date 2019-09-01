Тело погибшей в Турции российской девочки отправили в Петербург

Тело погибшей в из-за происшествия в бассейне отеля в турецком Бодруме 12-летней россиянки отправили в Санкт-Петербург. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на

посольство России в Анкаре.

В диппредставительстве отмечают, что Генконсульство России в Анталье совместно с представителями ритуальной службы оказало необходимое содействие в подготовке и оформлении документов, которые требуются для перевозки тела.

Как известно, 18 августа в турецком отеле руку российской девочки засосало в трубу бассейна. В результате инцидента ребенок госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. Девочке оказывали всю необходимую медицинскую помощь. За ее жизнь боролись врачи из Санкт-Петербурга, однако она скончалась спустя десять дней.