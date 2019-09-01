Два стрелка открыли огонь по людям в Техасе и скрылись на грузовиках

В городе Одесса в американском штате Техас вооруженные люди открыли огонь по людям. Об этом передает ABC со ссылкой на полицию.

Как стало известно, в результате действий стрелков умерло уже несколько человек.

В полиции при этом уточняют, что двое подозреваемых вооруженных людей находятся в соседнем городе Мидленде. При этом они разъезжают на двух грузовиках. Один из грузовиков угнан подозреваемым в стрельбе и является почтовым.

Отмечается, что они подозреваются в стрельбе в магазине Home Depot в Одессе.

На данный момент стражи порядка призывают граждан находиться подальше от указанных мест и оставаться в помещении.