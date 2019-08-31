Пострадавшая от ударов вилкой девочка в Ульяновской области госпитализирована

Двухлетняя девочка, пострадавшая от ударов в грудь вилкой в Ульяновской области, госпитализирована в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Минздрав региона, передает ТАСС.

До этого стало известно, что ребенка несколько раз ударил вилкой в грудную клетку мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что нападавший является сожителем матери ребенка.

Отмечается, что в результате инцидента девочка получила многочисленные колото-резаные ранения мягких тканей.

По информации ведомства, в настоящее время состояние ребенка стабильное. Медики ей оказывают необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что девочку с множественными травмами после истязаний изъяли у опекунов.