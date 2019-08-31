Синоптики рассказали о погоде в Москве в последний день лета

В Гидрометцентре рассказали, что в последний день лета, 31 августа, в столице России будет временами солнце, иногда тучи и комфортная погода до +24°C.

По данным синоптиков, весь день будет присутствовать небольшая облачность. Температура воздуха будет варьироваться от +22°C до +24°C. Ветер переменных направлений не превысит 7 м/с.

Ночью 31 августа столбики термометров опустятся до +11°C.

Давление — 753 мм. рт. ст.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что россиянам пообещали бабье лето.