Три самолета совершили срочную посадку в Волгограде

Два самолета в ночь на субботу, 31 августа, и один в субботу утром совершили срочную посадку аэропорту Волгограда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию аэропорта.

Как отмечается, двое самолетов приземлились из-за плохого самочувствия пассажиров. В пятницу, 30 августа около 23.00 по местному времени (22.00 мск) экстренно приземлился самолет рейса Красноярск-Симферопль, пассажирку госпитализировали в областную больницу.

Второй самолет Грозный-Москва экстренно сел в 02.18 по местному времени (01.18 по мск.) из-за падения жидкости гидросистемы. Третий самолет рейса Баку-Москва совершил экстренную посадку в Волгограде из-за того, что 60-летняя женщина пожаловалась на плохое самочувствие, ее также направили в больницу.

Как сообщили в администрации, в настоящее время рейсы Грозный-Внуково и Баку-Москва ожидают вылета, самолет рейса Красноярск-Симферополь уже покинул Волгоград.

Ранее сообщалось, что почти 130 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы.