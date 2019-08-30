Следствие предъявило окончательные обвинения Полу Уилану
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Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции обвиняемому в шпионаже в России Полу Уилану, передает РИА «Новости».
Об этом рассказал его адвокат Владимир Жеребенков.
«Следствие сегодня предъявило Уилану обвинение в окончательной редакции, на следующей неделе должно начаться ознакомление с материалами уголовного дела», — рассказал он.
Пол Уилан был задержан в Москве по подозрению в шпионаже 31 декабря 2018 года.
Ранее сообщалось, что обвиняемому в шпионаже Уилану вызвали скорую.