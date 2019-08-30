Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне

Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По некоторым данным, девушка в течение некоторого времени плавала в бассейне с маской. Однако ее мать, спустя время, обнаружила, что дочери стало плохо. Когда россиянку вытащили из бассейна, она уже была без сознания.

По данным телеканала, московскую студенту срочно госпитализировали. В настоящее время она находится в реанимации в России.

Уточняется, что девушка пока не пришла с сознание. Она в коме.

Ранее сообщалось, что 12-летнюю россиянку засосало в трубу бассейна в отеле в турецком Бодруме.