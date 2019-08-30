Губернатор Джорджии ввел режим ЧП из-за урагана «Дориан»

В США губернатор штата Джорджия Брайан Кемп проинформировал о введении режима ЧП на территории региона из-за того, что приближается ураган «Дориан». Об этом он написал на своей странице в твиттере.

По словам губернатора, его решение связано с тем, чтобы помочь с подготовкой к стихийному бедствию, реагированием на него и восстановительными работами.

«С приближением «Дориана» я объявляю режим чрезвычайного положения», -— говорится в посте.

Ранее сообщалось, что Трамп принял решение не ехать в Польшу из-за урагана.