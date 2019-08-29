В ​​турецкой клинике сделали заявление после сообщений об изъятии органов у россиянки

В турецкой клинике отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки, сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что родители умершей в Турции россиянки обвинили врачей в краже органов.

В медучреждении заявили, что девочка поступила слишком поздно в крайне тяжелом состоянии с перитонитом, спасти ее в тот момент было уже невозможно.

Там добавили, что готовы защищаться суде в связи с обвинениями.

16-летняя россиянка поступила в больницу «Яшам хастанеси» турецкой Алании в крайне тяжелом состоянии. Сердце девочки остановилось дважды, второй клинической смерти она не пережила. На данный момент результатов вскрытия еще нет.