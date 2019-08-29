Трамп разрешит вырубку лесов в национальном заповеднике на Аляске

Президент США Дональд Трамп уполномочил министра сельского хозяйства Сонни Пердью изучить вопрос о снятии запрета на вырубку лесов в крупнейшем национальном заповеднике Аляски — Тонгасс. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечается, Белый дом проявляет личную заинтересованность в вопросе управления лесным хозяйством.

Федеральные власти США рассчитывают приступить к проектам по строительству дорог на Аляске в случае снятия запрета на вырубку лесов. Кроме того, они рассматривают возможность осуществления на территории заповедника работ в сфере энергетики и добычи полезных ископаемых.

Запрет на вырубку лесов на территории заповедника Тонгасс был введен администрацией президента Билла Клинтона, который возглавлял Белый дом в период с 1993 по 2001 годы.

Ранее сообщалось, что США усилят противоракетную оборону на Аляске.