На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин присвоил звание народного артиста российскому певцу

Путин указом присвоил звание народного артиста России оперному певцу Абдразакову
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил почетное звание народного артиста РФ оперному певцу, руководителю Севастопольского театра оперы и балета Ильдару Абдразакову. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Как говорится в указе, исполнитель удостоен почетного звания «за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

9 февраля Абдразаков получил премию имени Дмитрия Шостаковича. Церемония награждения состоялась в Концертном зале имени П. И. Чайковского во время гала-концерта VI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.

Певец назвал награду «большой честью» и отметил, что она вдохновляет его и налагает особую ответственность, поскольку он должен быть достоин Шостаковича и продолжать традиции служения искусству.

В декабре 2024 года Абдразаков был назначен руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета.

Ранее старейшая опера в Италии отменила спектакли с Абдразаковым.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами