Путин присвоил звание народного артиста российскому певцу

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил почетное звание народного артиста РФ оперному певцу, руководителю Севастопольского театра оперы и балета Ильдару Абдразакову. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Как говорится в указе, исполнитель удостоен почетного звания «за большие заслуги в развитии отечественного музыкального искусства и многолетнюю плодотворную деятельность».

9 февраля Абдразаков получил премию имени Дмитрия Шостаковича. Церемония награждения состоялась в Концертном зале имени П. И. Чайковского во время гала-концерта VI Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.

Певец назвал награду «большой честью» и отметил, что она вдохновляет его и налагает особую ответственность, поскольку он должен быть достоин Шостаковича и продолжать традиции служения искусству.

В декабре 2024 года Абдразаков был назначен руководителем Севастопольского государственного театра оперы и балета.

Ранее старейшая опера в Италии отменила спектакли с Абдразаковым.