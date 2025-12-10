На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Оппонент Зеленского обсудила в США выборы президента Украины

Депутат от партии Порошенко обсудила с Келлогом в США выборы президента Украины
Депутат Верховной рады от партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» Ирина Геращенко обсудила со спецпосланником президента США Китом Келлогом возможность проведения выборов на Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Встреча прошла в украинском посольстве в Вашингтоне. Кроме Келлога участие в переговорах принял бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес. Стороны пришли к выводу, что вокруг проведения президентских выборов на Украине много вопросов. В связи с чем, участники встречи считают, что президент Украины Владимир Зеленский должен встретиться с парламентом страны и поговорить о выборах и мирном плане.

Накануне Зеленский заявил о готовности провести выборы президента Украины, но при определенных условиях. Так он отреагировал на слова президента США Дональда Трампа, что сейчас наступило важное для этого время.

По словам Зеленского, чтобы начать выборную кампанию на Украине, необходимо решить «два вопроса»: безопасность и законность. Политик подчеркнул, что ему нужно понимать, как организовать голосование «под ударами, под ракетами». Кроме того, необходимо определиться с законодательной основой для легитимности проведения выборов. В связи с чем Зеленский попросил Трампа о помощи. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Формально срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Однако он продолжает оставаться на посту президента Украины, поскольку проведение голосования невозможно из-за военного положения в стране.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Зеленского о выборах президента на Украине.

Новости Украины
