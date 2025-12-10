На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский захотел «предметно отслеживать» связи между Россией и Китаем

Зеленский поручил разведке следить за связями между Россией и Китаем
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Украинский лидер Владимир Зеленский поручил Службе внешней разведки Украины (СВР) «предметно отслеживать» вопросы, связанные с сотрудничеством России и Китая. Об этом сообщает «Украинская правда».

«Поручил СВР более предметно отслеживать сотрудничество между Москвой и Пекином и во всех аспектах, касающихся национальных интересов Украины, и во всех аспектах, касающихся интересов наших партнеров в Европе и Америке», — отметил он.

Как утверждает украинское издание, Китай делает шаги для активизации сотрудничества с Россией, в частности в сфере военной промышленности.

В начале декабря Зеленский заявил, что поражение Российской Федерации не отвечает интересам Китайской Народной Республики.

По утверждению украинского лидера, Китай не оказывает России военную поддержку, однако и не предпринимает активных действий для урегулирования конфликта.

Ранее СМИ заявили о подготовке США к свержению Зеленского.

