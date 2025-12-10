На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сбере назвали критерии устойчивых компаний в кризис

Ведяхин назвал изменения в бизнес-среде хорошим фильтром для компании
Пресс-служба Сбера

Текущие изменения в бизнес-среде выступают в роли «хорошего фильтра», отделяя устойчивые компании от слабых. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

По его словам, крупные игроки с продуманной операционной моделью демонстрируют финансовую устойчивость даже в сложных условиях. Он добавил, что особенно остро эта тенденция проявляется на рынке девелопмента

«То, что происходит на рынке, – хороший фильтр. Те девелоперы – сильные, мощные, – показали, что они выстояли и в этой ситуации. И, в общем, у большинства крупных девелоперов финансовое состояние устойчивое. При этом есть девелоперы одного проекта, либо девелоперы с небольшим опытом, либо с неэффективной операционной моделью. И у таких девелоперов мы действительно видим проблемы», – уточнил первый зампред правления Сбера.

Ведяхин подчеркнул, что Сбер в таких случаях оказывает поддержку: проводит реструктуризацию долгов и помогает стабилизировать финансовое положение.

«Но мы видим, что рынок сейчас меняется в пользу тех компаний, у которых есть правильная, хорошая операционная модель, которые очень следят за издержками, внедряют современные технологии и у которых есть большой запас прочности», – добавил он.

