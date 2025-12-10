На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Справитесь, выплатите»: в Туле пенсионерка оставила пару с ипотекой по «схеме Долиной»

В Туле пенсионерка, знавшая о мошенниках, продала паре квартиру по схеме Долиной
Telegram-канал Осторожно, новости

Жительница Тулы пытается вернуть квартиру после продажи по «схеме Долиной». Об этом сообщает «Осторожно, новости».

Жилье у 68-летней пенсионерки купила пара. Как рассказали супруги, они оформили ипотеку на 13 лет. Банк провел все необходимые проверки и не обнаружил каких-либо проблем. Сама владелица также не давала поводов для волнения.

«Пенсионерка рассказывала, что хочет переехать к дочери, отдать ей на погашение ипотеки полученные за жильё деньги, заняться внуками», – сообщается в публикации.

Позже новые жильцы приехали за ключами, но тулячка заявила, что стала жертвой мошенников. При этом пенсионерка утверждает, что находилась под влиянием, но по всем справкам «человек психически здоров».

Дочь хозяйки решила защищать интересы матери в суде. На заседании выяснилось, что еще до заключения сделки она говорила юристам, что неизвестные уговаривают ее продать квартиру. Супруги узнали о суде из письма, которое им бросили в ящик.

«Долиной вернули — и мне вернете, ничего, что у вас ипотека, справитесь, выплатите», – цитирует пара хозяйку.

По словам пострадавших, у них сложились теплые отношения с пенсионеркой.

Как выяснилось на заседании суда, за последние два года женщина трижды заключала сделки, связанные с имуществом. Продала квартиру и купила другую, переписав ее на дочь, затем купила еще одному своему ребенку комнату.

Ранее россиянам рассказали, как защититься от «схемы Долиной».

