Семиклассница выпала из окна в российской школе и попала в реанимацию

В Башкирии семиклассница выпала из окна в школе и попала в реанимацию

В Башкирии ученица упала со второго этажа в школе. Об этом сообщает Ufa_rb.

Инцидент произошел в школе №4 в районе Затон города Уфы. Ученица седьмого класса упала с высоты второго этажа — предположительно, она выпала из окна.

В результате происшествия пострадавшую семиклассницу доставили в медицинское учреждение на машине реанимации. Точные обстоятельства и причины случившегося не раскрываются.

До этого девочка из Тюменской области сломала позвоночник, выпав из окна второго этажа в школе. Бригада медиков госпитализировала пострадавшую в профильное отделение медицинского учреждения. Состояние ребенка оценили как средне тяжелое. По словам сверстников, девочка в течение года подвергалась буллингу со стороны сверстников.

Ранее девятилетняя девочка выпала из окна в Москве.