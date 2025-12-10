Военные Франции участвовали в операции по подавлению путча в Бенине

Подразделения спецназа Франции участвовали в финальной фазе операции по подавлению государственного переворота в Бенине. Об этом рассказал командующий бенинской республиканской гвардией полковник Дьедонне Джимон Тевоэджре, пишет ТАСС со ссылкой на AFP.

Попытка госпереворота в Бенине была пресечена местной армией. В тот же день армия Бенина получила поддержку со стороны ВВС Нигерии, которые наносили удары по выявленным целям, а также от Франции, направившей спецназ.

7 декабря в Бенине группа военных попыталась устроить госпереворот. Мятежники напали на резиденцию Талона, а позже захватили здание национальной телекомпании и заявили в эфире о создании военного комитета по восстановлению и об отстранении президента от власти. Мятеж был подавлен, 13 человек задержали. Однако лидеру, подполковнику Паскалю Тигри, удалось сбежать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее жительница Бенина рассказала «Газете.Ru» о попытке госпереворота.