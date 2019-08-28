Режим ЧС объявлен во Владивостоке

Во Владивостоке власти объявили режим ЧС из-за продолжающихся сильных дождей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как отмечается, данное решение было принято членами городской комиссии по ЧС во главе с главой города Олегом Гуменюком.

«Режим будет действовать до полной ликвидации последствий обрушившейся на город стихии», — отмечается в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что из-за стихии в городе подтоплены дороги, а также жилые дома. Кроме того, реки переполнены и выходят из берегов.

На настоящий момент остаются затопленными приблизительно 100 домовладений.

Ранее режим ЧС был объявлен в приморской Находке.