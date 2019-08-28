Режим ЧС объявлен во Владивостоке
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Во Владивостоке власти объявили режим ЧС из-за продолжающихся сильных дождей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Как отмечается, данное решение было принято членами городской комиссии по ЧС во главе с главой города Олегом Гуменюком.
«Режим будет действовать до полной ликвидации последствий обрушившейся на город стихии», — отмечается в пресс-службе мэрии.
Уточняется, что из-за стихии в городе подтоплены дороги, а также жилые дома. Кроме того, реки переполнены и выходят из берегов.
На настоящий момент остаются затопленными приблизительно 100 домовладений.