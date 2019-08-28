Видео с места обрушения здания в Новосибирске появилось в Сети

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В Сети появилось видео с места обрушения стены и перекрытия здания в Новосибирске. Видеоролик опубликовал «Пятый канал».

На кадрах видно, как в результате инцидента на месте происшествия лежит множество обломков.

На настоящий момент свыше 30 рабочих и спасателей разбирают при помощи подъемного крана обрушившиеся бетонные глыбы.

Судьба оставшихся под завалами двух рабочих остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. После этого появилась информация, что, по крайней мере, двое из них погибли.

СК возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ».