В Брянске на ярмарке корову нарядили в военную форму

На сельскохозяйственной ярмарке в Брянске на корову надели военную форму, сообщает ТАСС.

Отмечается, что животное нарядили в шинель и шапку-ушанку военных лет.

Как пояснили с пресс-службе местной администрации, владелец коровы хотел подчеркнуть историю родного края, поскольку известно, что «Брянщина — партизанский край».

Там рассказали, что когда немцы в войну заходили в села, они забирали продукты, поэтому коров маскировали, как и военную технику, накрывая их шинелями.