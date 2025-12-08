Авария парализовала движение на Киевском шоссе в Москве

В Москве автомобильная авария затруднила движение транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На 26-м км Киевского шоссе (в районе пересечения с ул. Атласова) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в публикации.

По данным канала, в результате произошедшего движение в сторону области затруднено на 1,7 километра. В Дептрансе водителям посоветовали выбирать пути объезда проблемного участка.

До этого в Республики Башкирия пятеро несовершеннолетних пассажиров пострадали в ДТП с грузовиком. Авария произошла в Белорецком районе. На кадрах видно, что автомобили получили повреждения. У легковой машины смят кузов, разбиты стекла, а ее детали разлетелись по проезжей части, у грузовика – разбился бампер. По данным канала, в результате произошедшего водитель легковой машины получил травмы, несовместимые с жизнью.

