Основателя сервиса iGooods оштрафовали за донаты ФБК

В Петербурге вынесли приговор бизнесмену Кунису по делу о финансировании ФБК

Суд в Петербурге оштрафовал на 350 тыс. рублей бизнесмена, сооснователя и управляющего сервиса доставки продуктов iGooods Григория Куниса за финансирование Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города в Telegram-канале.

«Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей», — говорится в сообщении.

Из-за содержания под стражей суд смягчил штраф до 350 тыс. рублей. В ходе заседания Куниса освободили из-под стражи немедленно.

Об аресте Куниса стало известно в июле. Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ходе расследования было установлено, что с августа 2021 года по февраль 2022-го фигурант совершил семь ежемесячных онлайн-переводов данной организации по 500 рублей (всего 3,5 тыс. рублей — прим. ред.).

Бизнесмен известен как бывший издатель газеты «Мой район» (с 2003 по 2014 год), а также сооснователь и управляющий сервиса iGooods, который занимается доставкой продуктов из магазинов «Лента», «Ашан», Metro, «Вкусвилл» и других.

27 ноября Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании американского юрлица Фонда борьбы с коррупцией террористической организацией. Судебное заседание проводилось в закрытом режиме.

