Зеленский проведет встречу с европейскими лидерами

Президент Украины Владимир Зеленский 8 декабря встретится с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, а также с председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой евродипломатии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление НАТО.

Отмечается, что политиков примет Рютте в своей официальной резиденции.

2 декабря Зеленский заявил, что Киев и Вашингтон разработали мирный план из 20 пунктов. По его словам, Украина и США переработали первоначальную «дорожную карту», предложенную американцами, в план из 20 пунктов. В ходе переговоров в Женеве первоначальный список из 28 пунктов был сокращен и уточнен в эти выходные во Флориде, отметил украинский лидер.

7 декабря во время церемонии в Центре исполнительских искусств имени Джона Кеннеди президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован тем, что Зеленский до сих пор не ознакомился с проектом мирной сделки.

Ранее в Кремле прокомментировали слова Трампа о разочаровании Зеленским.