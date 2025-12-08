В Германии заявили, что рассматривают Россию как угрозу

Правительство Германии рассматривает Россию как угрозу для безопасности страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя властей ФРГ.

«Правительство Германии ... отвергло критику в адрес Европы, содержащуюся в новой стратегии национальной безопасности США, заявив, что оно по-прежнему рассматривает Россию как угрозу своей безопасности», — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что Европа должна как можно скорее обеспечить свою безопасность самостоятельно.

До этого глава МИД Германии Йохан Вадефуль раскритиковал новую Стратегию нацбезопасности США, где говорится в том числе о НАТО и Европе. По его словам, Германия не нуждается во «внешних советах».

Соединенные Штаты обновили свою Стратегию национальной безопасности. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп предупредил Европу о риске уничтожения.