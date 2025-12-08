На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили, что рассматривают Россию как угрозу

Правительство Германии: мы рассматриваем РФ как угрозу нашей безопасности
true
true
true
close
Frank May/picture alliance/Global Look Press

Правительство Германии рассматривает Россию как угрозу для безопасности страны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя властей ФРГ.

«Правительство Германии ... отвергло критику в адрес Европы, содержащуюся в новой стратегии национальной безопасности США, заявив, что оно по-прежнему рассматривает Россию как угрозу своей безопасности», — заявил собеседник агентства.

Он уточнил, что Европа должна как можно скорее обеспечить свою безопасность самостоятельно.

До этого глава МИД Германии Йохан Вадефуль раскритиковал новую Стратегию нацбезопасности США, где говорится в том числе о НАТО и Европе. По его словам, Германия не нуждается во «внешних советах».

Соединенные Штаты обновили свою Стратегию национальной безопасности. Приоритетными интересами Вашингтона в документе названы скорейшее урегулирование конфликта на Украине и восстановление стратегической стабильности с Россией. Москву больше не считают «угрозой глобальному порядку», как в прошлой версии стратегии. Кроме того, Белый дом намерен способствовать тому, чтобы НАТО перестали воспринимать как «вечно расширяющийся альянс». Как изменились приоритеты США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп предупредил Европу о риске уничтожения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами