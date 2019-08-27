Увеличилось количество пострадавших в результате паводков домов в Хабаровском крае

В Хабаровском крае увеличилось количество домов, которые пострадали в результате павоков в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В МЧС заявили, что 53 жилых дома оказались в зоне паводков.

Отмечается, что от подтоплений пострадали 402 приусадебных участка, 911 земельных и около 1700 дачных участков.

Уточняется, что в Комсомольске-на-Амуре число подтопленных домов за сутки также выросло с 10 до 17.

Ранее сообщалось, что уровень вод Амура превысил опасную отметку на 23 см.