Увеличилось количество пострадавших в результате паводков домов в Хабаровском крае
close
В Хабаровском крае увеличилось количество домов, которые пострадали в результате павоков в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».
В МЧС заявили, что 53 жилых дома оказались в зоне паводков.
Отмечается, что от подтоплений пострадали 402 приусадебных участка, 911 земельных и около 1700 дачных участков.
Уточняется, что в Комсомольске-на-Амуре число подтопленных домов за сутки также выросло с 10 до 17.
Ранее сообщалось, что уровень вод Амура превысил опасную отметку на 23 см.