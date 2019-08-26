Блогерша из России насмерть разбилась на Бали

Российская блогерша Олеся Сацункевич погибла из-за ДТП, произошедшем на Бали. Об этом написали в инстраграме девушки.

По имеющейся информации, блогерша попала в аварию, когда ехала на мотоцикле.

Сообщается, что после ДТП у девушки случился отек мозга и началось кровоизлияние, после чего она впала в кому.

Как стало известно, блогершу перевезли в Москву, однако столичные медики не смогли ее спасти.

Отмечается, что Сацункевич вела блог о путешествиях и вегетарианстве. Она имела более 20 тысяч подписчиков.