В Якутии полицейский сбежал со службы с табельным оружием

В Якутске сотрудник транспортной полиции Айтап Томский покинул службу, прихватив с собой табельное оружие. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что полицейский пришел на службу и дождался получения табельного пистолета Макарова, после чего исчез.

Уточняется, что до своего поста в аэропорту он не дошел.

Поясняется, что после случившегося его коллеги направились к нему домой. Дверь в квартиру вскрыли и обнаружили форму полицейского, которая валялась на кровати.

В настоящее время мужчину разыскивают.

В региональном МВД пока не комментируют инцидент.

Ранее сообщалось, что полицейские в ходе погони за подозреваемыми устроили стрельбу.