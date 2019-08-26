В Якутии полицейский сбежал со службы с табельным оружием
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В Якутске сотрудник транспортной полиции Айтап Томский покинул службу, прихватив с собой табельное оружие. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что полицейский пришел на службу и дождался получения табельного пистолета Макарова, после чего исчез.
Уточняется, что до своего поста в аэропорту он не дошел.
Поясняется, что после случившегося его коллеги направились к нему домой. Дверь в квартиру вскрыли и обнаружили форму полицейского, которая валялась на кровати.
В настоящее время мужчину разыскивают.
В региональном МВД пока не комментируют инцидент.
Ранее сообщалось, что полицейские в ходе погони за подозреваемыми устроили стрельбу.