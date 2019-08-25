В Москве у пенсионера украли более 14 млн рублей

Вор украл 14,2 млн рублей из сейфа в коттедже у пенсионера в Москве. Об этом сообщает ГУ МВД, передает РИА «Новости».

По информации ведомства, пропажу денег обнаружил садовник, который заявил о случившемся в правоохранительные органы.

Отмечается, что грабитель проник в дом, открыв окно на кухне, затем злоумышленник вскрыл сейф и похитил денежные средства.

Уточняется, что по факту преступления следователи возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ.

В настоящее время полицейские выясняют все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что неизвестный ограбил дачу московского пенсионера на 1,7 млн рублей.