В Екатеринбурге суд арестовал третьего полицейского, подозреваемого в изнасиловании

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал третьего полицейского, подозреваемого в изнасиловании девушки. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что мужчина арестован на срок в два месяца до 19 октября.

Мужчина стал третьим фигурантом дела об изнасиловании девушки 1997 года рождения.

Один из них заключен под стражу, еще один сотрудник полиции также отправлен под арест на два месяца.

Ранее сообщалось, что трое полицейских задержаны по обвинению в изнасиловании в Екатеринбурге.