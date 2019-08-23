На Канарах объявили наивысший уровень угрозы лесных пожаров
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На Канарах объявили наивысший уровень угрозы природных пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство архипелага.
Отмечается, что угроза пожаров объявлена на островах Иерро, Пальма, Гомера, Тенерифе и Гран-Канария.
Уточняется, что уровень тревоги на островах Канарского архипелага был объявлен на следующий день после того, как власти заявили о ликвидации возгорания на острове Гран-Канария.
Ранее сообщалось, что две тысячи человек эвакуировали с Канарских островов из-за массовых пожаров.