На Канарах объявили наивысший уровень угрозы лесных пожаров

На Канарах объявили наивысший уровень угрозы природных пожаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство архипелага.

Отмечается, что угроза пожаров объявлена на островах Иерро, Пальма, Гомера, Тенерифе и Гран-Канария.

Уточняется, что уровень тревоги на островах Канарского архипелага был объявлен на следующий день после того, как власти заявили о ликвидации возгорания на острове Гран-Канария.

Ранее сообщалось, что две тысячи человек эвакуировали с Канарских островов из-за массовых пожаров.