Трое полицейских задержаны по обвинению в изнасиловании в Екатеринбурге

В Екатеринбурге троих полицейских задержали по обвинению в изнасиловании женщины в служебном автомобиле, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК.

Отмечается, что против фигурантов возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору. В данный момент они задержаны представителями управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.

Сотрудники главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России направлены в Свердловскую область для проверки данных по факту преступления.

Уточняется, что в ближайшее время суд определит меру пресечения для обвиняемых.

Сообщается, что пострадавшей стала 22-летняя гражданка Казахстана. Инцидент произошел в ночь на 18 августа на улице Чайковского.

Ранее учителя из Петербурга арестовали за изнасилование девочки восемь лет назад.