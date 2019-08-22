Трое полицейских задержаны по обвинению в изнасиловании в Екатеринбурге
В Екатеринбурге троих полицейских задержали по обвинению в изнасиловании женщины в служебном автомобиле, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление СК.
Отмечается, что против фигурантов возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных группой лиц по предварительному сговору. В данный момент они задержаны представителями управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.
Сотрудники главного управления собственной безопасности (ГУСБ) МВД России направлены в Свердловскую область для проверки данных по факту преступления.
Уточняется, что в ближайшее время суд определит меру пресечения для обвиняемых.
Сообщается, что пострадавшей стала 22-летняя гражданка Казахстана. Инцидент произошел в ночь на 18 августа на улице Чайковского.
Ранее учителя из Петербурга арестовали за изнасилование девочки восемь лет назад.