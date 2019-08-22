В Приамурье патологоанатом получил штраф за кражу телефона у трупа
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В прокуратуре Амурской области проинформировали о штрафе в отношении сотрудника патологоанатомического отделения Белогорска, который похитил у трупа мобильный телефон. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что решение о похищении телефона он принял, находясь на работе.
«Для этих целей он достал из куртки, надетой на трупе, сотовый телефон и скрылся с места преступления», — говорится в заявлении.
Как уточняется, мужчина признал свою вину и возместил ущерб.
Ранее сообщалось, что патологоанатом в морге расстрелял мужа погибшей жены.