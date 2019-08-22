В Приамурье патологоанатом получил штраф за кражу телефона у трупа

В прокуратуре Амурской области проинформировали о штрафе в отношении сотрудника патологоанатомического отделения Белогорска, который похитил у трупа мобильный телефон. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что решение о похищении телефона он принял, находясь на работе.

«Для этих целей он достал из куртки, надетой на трупе, сотовый телефон и скрылся с места преступления», — говорится в заявлении.

Как уточняется, мужчина признал свою вину и возместил ущерб.

Ранее сообщалось, что патологоанатом в морге расстрелял мужа погибшей жены.