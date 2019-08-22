Пушков оценил слова Меркель об условиях участия России в G8

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал условия возвращения России в G8, которые огласили канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он написал в своем твиттере.

Он назвал неправомерными попытки поставить России условия по данному вопросу.

Пушков заявил, что если страны «большой семерки» хотят остаться в прежнем составе, то это их выбор.

«Выставление условий России - плохая политика», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон высказались против возвращения России в G8.