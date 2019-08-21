Врачи оценили состояние пропавшей в лесу Нижегородской области девочки
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Врачи рассказали о состоянии найденной спустя трое суток поисков в Нижегородской области девочки. Об этом сообщает РИА «Новости».
Медики оценивают состояние ребенка как тяжелое. Отмечается, что пятилетняя девочка сильно обезвожена и истощена.
Сейчас ребенка везут в Вознесенскую ЦРБ. Там ей окажут медицинскую помощь, а также решат вопрос о транспортировки девочки в областную клиническую больницу.
Уточняется, что девочка была найдена спустя трое суток поисков на расстоянии около двух километров от деревни.
Ранее сообщалось, что заблудившуюся под Нижним Новгородом девочку нашли в лесу.