Телеканал «Рустави 2» прекратил вещание после бунта журналистов

«Рустави 2»приостановил вещание после того, как стало известно, что ранее занимавшая пост замгендиректора телеканала Нино Шубладзе возвращается обратно.

По этой причины журналисты СМИ отказываются выйти в эфир информационного выпуска.

Сообщается, что в данный момент руководство канала пытается уговорить сотрудников продолжить работу.

Как отмечается, журналисты отказываются от этого из-за сотрудничества Нино Шубладзе с главным пропагандистом общественного движения «Грузинская мечта» Лаши Нацвлишвили.

Ранее стало известно, что ведущие «Рустави 2» Михаил Сесиашвили и Диана Джоджуа в прямом эфире во время главного информационного выпуска «Курьер» объявили о своем уходе телеканала после 10 лет работы.