Metro: младенец умер из-за грудного молока матери

В Британии грудной младенец мог погибнуть из-за того, что его мать принимала анальгетик «Трамадол». Об этом пишет The Metro.

По данным издания, инцидент произошел в прошлом году в английском городе Тинмут. Мать не собиралась кормить ребенка грудью из-за приема лекарства, но врачи заверили ее, что ей нечего опасаться.

По словам педиатра Питера Флеминга, болеутоляющее могло стать причиной смерти младенца. Он посоветовал не принимать его во время беременности.

Ранее сообщалось, что вульва австрийки стала вырабатывать грудное молоко из-за появления в этой области тканей молочной железы.